Dr. Carsten Wehrmann (56) wird neuer Geschäftsführer

von Costa Meeresspezialitäten. Er folgt auf Markus Engler, der das

Unternehmen zum Jahresende 2024 verlassen wird. Bildquelle: Costa Meeresspezialitäten

Costa Meeresspezialitäten hat einen neuen Geschäftsführer ernannt. Carsten Wehrmann (Jahrgang 1968) wird zum 1. Januar 2025 die Leitung des Emder Fisch- und Meeresfrüchtespezialisten übernehmen, wie das Unternehmen mitteilte. Er folgt auf Markus Engler, der Costa zum Jahresende 2024 verlässt.

Wehrmann bringt langjährige Erfahrung aus der Konsumgüterbranche mit. Fast zwanzig Jahre arbeitete er laut der Mitteilung in verschiedenen Führungspositionen bei Lindt & Sprüngli, wo er als Marketing- und Vertriebsleiter sowie als Länder-CEO an internationalen Standorten tätig war. Anschließend gehörte er dem Vorstand von Tchibo an.

Zuletzt war Wehrmann als externer Berater bei der Unternehmensberatung Bain & Company tätig. Bei Costa soll er nach Unternehmensangaben die zukunftsorientierte Weiterentwicklung vorantreiben.