Die Geschäftsführung von Rhönsprudel übernimmt Christian Schindel (Foto), während der langjährige Geschäftsführer Rainer Bauer ausscheidet. Bildquelle: RhönSprudel

Die Rhönsprudel-Gruppe hat die vollständigen Anteile an dem Fruchtsafthersteller Bauer Fruchtsaft übernommen. Die Übernahme erfolgte zum 12. Dezember 2024, wie das Unternehmen mitteilte. Der langjährige Geschäftsführer Rainer Bauer tritt zurück, wird den Übergang aber bis ins Jahr 2025 begleiten. Die Geschäftsführung hat Christian Schindel übernommen.

Die Familien Schindel und Bauer hatten das Unternehmen 1992 zu gleichen Anteilen als Bauer & Schindel gegründet. Die Firma entwickelte sich nach eigenen Angaben zu einem bekannten deutschen Fruchtsafthersteller mit Fokus auf die Gastronomie und den Fachhandel.

Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben vor allem auf Mehrweggebinde. Bauer Fruchtsaft bietet den Angaben zufolge mehr als 100 verschiedene Fruchtsaftspezialitäten an, die überwiegend in Glas-Mehrwegflaschen abgefüllt werden. Das Unternehmen hat ein Netz von regionalen Obstannahmestellen aufgebaut.

Die Rhönsprudel-Gruppe will die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterentwickeln, wie sie in der Mitteilung ankündigte. Der Firmensitz befindet sich in Bad Liebenwerda in Brandenburg.