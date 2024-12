Philip Stern wechselt von Heineken zu Budweiser Budvar, um dort das Gastro-Geschäft in Deutschland zu betreuen. Bildquelle: Budweiser Budvar

Der tschechische Bierbrauer Budweiser Budvar hat Philip Stern zum neuen Vertriebsleiter für das Gastronomiegeschäft in Deutschland ernannt. Stern wird die Position zum 1. Februar 2025 antreten, wie das Unternehmen mitteilte.

In seiner neuen Funktion als Head of Sales On Trade Germany soll Stern den Vertrieb in der deutschen Gastronomie ausbauen. Der Manager wechselt von Heineken, wo er laut Budweiser Budvar Erfahrungen in der deutschen Gastronomie sammelte.

„Ich freue mich sehr, dass wir Philip als neuen Vertriebsleiter im On Trade gewinnen konnten“, zitierte das Unternehmen Caspar Schwarz, Geschäftsführer Commercial bei Budweiser Budvar. „Mit Philip bekommen wir zum einen Expertise im Vertrieb internationaler Top-Marken und zum anderen jemanden, der unser Kerngebiet in- und auswendig kennt.“

Stern setzt auf Premiumsegment

Stern selbst sieht nach eigenen Angaben Wachstumspotenzial für die Marke in der deutschen Gastronomie. „Die Gastronomie zeigt seit geraumer Zeit, dass ihr Durst nach internationalen Premiumbieren noch lange nicht gestillt ist“, erklärte der Manager laut Mitteilung.

Die Personalie ist nach Angaben von Budweiser Budvar Teil eines Wachstumsplans für den deutschen Markt. Das Gastronomiegeschäft spiele dabei eine wichtige Rolle, teilte das Unternehmen mit.