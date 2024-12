Vor dem Firmenschild des neuen Unternehmens The Oat Factory posieren (v.l.) Johannes Brüggen (persönlich haftender Gesellschafter bei Brüggen), Kerstin Schmidt (Frischli-Geschäftsführerin) und Dr. Timo Winkelmann (geschäftsführender Gesellschafter bei Frischli). Bildquelle: Zweiblick Kommunikation

Die Molkerei Frischli und der Getreideverarbeiter Brüggen haben ein Joint Venture für die Produktion von Haferdrinks gegründet. Das neue Unternehmen The Oat Factory hat am 10. Dezember 2024 seine Fabrikation in Rehburg-Loccum in Niedersachsen aufgenommen, wie die beiden Familienunternehmen mitteilten.

Das Joint Venture will Haferdrinks, Haferdrink-Konzentrate und funktionelle Haferprodukte herstellen. Diese sollen zum einen als Handelsmarken im Lebensmitteleinzelhandel verkauft und zum anderen Industriekunden als individuelle Lösungen angeboten werden, teilten die Unternehmen mit. „Wir bündeln unsere Kräfte mit dem Unternehmen Brüggen als starkem Partner, dessen Kompetenzen in der Haferbeschaffung und im Vertrieb sich ideal mit unseren Stärken ergänzen“, sagte der geschäftsführende Frischli-Gesellschafter Timo Winkelmann laut der Mitteilung.

Die Produktion erfolgt am Frischli-Standort in Rehburg-Loccum. Dort wird nach Unternehmensangaben die Haferbasis hergestellt, die dann zu einem Drink ausgemischt, UHT-erhitzt und abgefüllt wird. Die ersten Produkte sollen Anfang 2025 auf den Markt kommen. „Wir werden ein neues Level an Effizienz, Qualität und Geschmack erreichen“, zitierte das Unternehmen den persönlich haftenden Brüggen-Gesellschafter Johannes Brüggen.

Joint Venture baut neue Hafermühle

Das Joint Venture baut in Rehburg-Loccum zudem eine neue Hafermühle, die im dritten Quartal 2025 in Betrieb gehen soll. Während Frischli das Gebäude plant, ist Brüggen für die Anlagentechnik verantwortlich. Die Mühle soll den gesamten Verarbeitungsprozess von der Rohstoffauswahl bis zur Vermahlung unter einem Dach kontrollieren.

Frischli verarbeitet nach eigenen Angaben pro Jahr mehr als 900 Millionen Kilogramm Milch und erzielt mit rund 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 800 Millionen Euro. Brüggen beschäftigt den Angaben zufolge international rund 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet mit der Lieferung von 230.000 Tonnen Lebensmitteln einen Umsatz von knapp 560 Millionen Euro.