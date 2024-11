Strategische Neuausrichtung

Unilever sucht offenbar Käufer für The Vegetarian Butcher

Der Konsumgüterkonzern Unilever will einem Medienbericht zufolge seine pflanzliche Fleischmarke The Vegetarian Butcher verkaufen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 55 Ländern und beliefert auch Burger King. Der Verkauf könnte Teil der umfassenden Neuausrichtung unter Konzernchef Hein Schumacher sein.