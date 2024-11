Großbritannien

Tesco eröffnet 150 neue Convenience-Stores

Der Lebensmittelhändler Tesco will sein Filialnetz in Großbritannien ausbauen. In den kommenden drei Jahren sollen 150 neue Express-Geschäfte entstehen. Zum 30-jährigen Jubiläum des Express-Formats eröffnete der Händler eine neue Filiale in der Straße seines ersten Geschäfts von 1929.