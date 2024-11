Der Spirituosenhersteller Stock Spirits mit Sitz in Hamburg teilt seinen Vertrieb in Off Trade und On Trade auf. Zwei neue Führungspositionen wurden besetzt. Stock Spirits vertreibt über 70 Marken in mehr als 50 Ländern.

Vertriebsstruktur geändert: Stock Spirits will sich noch wettbewerbsfähiger und zukunftsorentierter aufstellen. Bildquelle: Stock Spirits

Der Spirituosenhersteller Stock Spirits richtet seinen Vertrieb neu aus. Nach Unternehmensangaben wird der Vertrieb künftig in die Bereiche Off Trade und On Trade aufgeteilt. Zudem besetzte Stock Spirits zwei neue Führungspositionen.

Neue Funktionen für Silas Haas und Thary Martin

Silas Haas übernahm im November die Position des Sales Director Off Trade. Er verantwortet die Bereiche Key Account Management, Field Sales und Trade Marketing im Off Trade. Haas berichtet direkt an Geschäftsführer Nicolas Rampf.

Für den Bereich On Trade verpflichtete Stock Spirits Thary Martin als Sales Director. Martin tritt seine neue Position im Januar 2025 an. Er bringt nach Unternehmensangaben umfassende Erfahrungen in der Systemgastronomie, im On Trade Wholesale und im Trade Marketing mit. Auch Martin berichtet direkt an Nicolas Rampf.

Zwei Führungskräfte verlassen das Unternehmen

Im Zuge der Neustrukturierung verlassen zwei bisherige Führungskräfte das Unternehmen. Der bisherige Sales Director Carsten Ritter und der Head of On-Trade Clint Glock widmen sich nach Angaben von Stock Spirits „neuen beruflichen Herausforderungen“.

Stock Spirits übernahm 2023 das Hamburger Spirituosenunternehmen Borco. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über ein Portfolio von mehr als 70 Marken, die es in über 50 Ländern vertreibt. Zu den bekanntesten Marken zählen Zoladkowa Gorzka, Lubelska und Bozkov. Im November 2021 übernahm die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners Stock Spirits.