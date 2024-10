Pharmastandort mit massiven Personalnöten: Auch Mitarbeiter der Lebensmittelbranche geraten da ins Blickfeld der Recruiter. Bildquelle: Getty Images

Die pharmazeutische Industrie gehört zu den zahlreichen Branchen in Deutschland, in denen händeringend Fachkräfte und Personal gesucht werden. Möglicherweise wird das künftig auch Auswirkungen auf die Lebensmittelindustrie haben. Denn eine neue Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) rät unter anderem zum Abwerben von Mitarbeitern aus der Lebensmittelindustrie, weil es hier interessante Überschneidungen gebe.

176.000 Fachkräfte fehlen schon heute

Die IW-Studie wurde von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und dem Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA) in Auftrag gegeben. Sie besagt: In den pharmazeutischen Berufen fehlen bereits heute 176.000 Fachkräfte. Rechnerisch kann schon jetzt jede vierte Stelle in der Pharmaproduktion nicht mehr besetzt werden.

Im Sinne eines gesicherten Pharmastandortes Deutschland müssten die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit bewahrt, alle Fachkräftepotenziale ausgeschöpft, die Produktivität gesteigert und gezielt Fachkräfte aus dem Ausland gewonnen werden. Dazu ruft VfA-Präsident Hans Steutel auf.

Plädoyer für kompetenzbasiertes Recruiting

Die IW-Studie rät dazu, dass potenzielle Mitarbeiter auf der Basis ihrer Kompetenzen anstatt ihrer bisherigen beruflichen Erfahrungen und Bildungsabschlüsse bewertet werden sollten. Dann zeige sich zum Beispiel, dass gelernte Bäcker über Kompetenzen wie die Einhaltung strenger Hygienestandards verfügten, die etwa auch bei einer Labortätigkeit in einem pharmazeutischen Betrieb zwingend erforderlich seien.

Das gelte in ähnlicher Weise auch für Personen, die in anderer Weise bei der Lebensmittelherstellung ausgebildet worden und tätig gewesen seien. Durch diesen Ansatz des so genannten kompetenzbasierten Recruitings werde – so die Studie – der Kandidaten-Pool der Unternehmen der Pharmazeutischen Industrie deutlich erweitert. Die notwendigen Prozesse der Nachqualifizierung seien überschaubar.