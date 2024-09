Bildquelle: Pfalzmarkt eG

Die Pfalzmarkt Genossenschaft erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 339,6 Millionen Euro. Dies teilte das Unternehmen mit. Der deutliche Anstieg von mehr als einem Drittel gegenüber dem Vorjahr (252 Millionen Euro) beruht hauptsächlich auf veränderten Bilanzierungsvorgaben.

Der reine Warenumsatz mit frischem Obst und Gemüse betrug 171,9 Millionen Euro, was einem Plus von 16,7 Millionen Euro im Vergleich zu 2022 entspricht. „Die strategische Ausrichtung von Pfalzmarkt vom Saison- zum Ganzjahresanbieter trägt schrittweise immer mehr Früchte!“, zitierte das Unternehmen Hans-Jörg Friedrich, Vorstand für Organisation und Verwaltung, in der Mitteilung.

Die Handelsplattformen in Hatzenbühl und Mutterstadt bewegten im vergangenen Jahr 226.000 Tonnen Obst und Gemüse, rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss sank jedoch von 1,4 Millionen Euro in 2022 auf 403.000 Euro zum Stichtag 31. Dezember 2023. Zu den meistverkauften Produkten zählten laut Pfalzmarkt Bundzwiebeln mit 62 Millionen Bund, gefolgt von Radieschen (48 Millionen Bund) und Bundmöhren (26 Millionen Bund). Insgesamt bietet das Unternehmen rund 140 verschiedene Frischeprodukte mit über 15.000 Artikelvarianten an.

Um die Versorgungssicherheit weiter zu gewährleisten, investierte das Unternehmen zehn Millionen Euro, wovon die Hälfte in die Erweiterung eines der modernsten Vermarktungszentren Europas floss. Dazu zählt auch die Installation einer 15.000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage.