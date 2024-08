Personalwechsel Fritz-Kola besetzt Führungspositionen neu

Der Getränkehersteller Fritz-Kola strukturiert sein Führungsteam um. Silke Grell (Foto, links) wird Country Manager in Österreich, Klaus Schmäing (2. von links) übernimmt ihre Position als Marketing Director. Das Unternehmen will sein Wachstum in Deutschland und Europa weiter vorantreiben.