Die Molkereigenossenschaft Arla führt ein neues Produktsiegel auf ihren Verpackungen ein und bündelt ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen unter einem Markennamen. Das Unternehmen teilte mit, dass das neue Siegel „Arla Landwirte. Fürsorglich. Heute Für Morgen.“ ab Ende August 2024 schrittweise eingeführt wird. Es ersetzt das seit 2015 verwendete Siegel „Gehört uns Milchbauern“.

Das neue Siegel enthält einen QR-Code, der Verbraucher zu weiteren Informationen auf die Arla-Website führt. Dort erfahren sie laut Mitteilung, wie Arla-Landwirte arbeiten und Nachhaltigkeitsmaßnahmen für Klima- und Naturschutz umsetzen.

„Wir sind sehr stolz darauf, den Einsatz unserer Genossenschaftsmitglieder für eine zukunftsorientierte Milchwirtschaft mit einem besonderen Fokus auf Klima, Natur und Tierwohl zu teilen“, zitierte das Unternehmen Lillie Li Valeur, Deutschland-Chefin von Arla Foods. Bis 2030 will das Unternehmen die CO2-Emissionen um 30 Prozent pro Kilogramm Milch gegenüber 2015 senken.

Arla bündelt Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Zudem bündelt Arla unter dem Namen „FarmAhead™ Technology“ alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -programme, die auf den Höfen der Landwirte durchgeführt werden. Damit schaffe das Unternehmen für Programme, die in den vergangenen Jahren eingeführt wurden, eine gemeinsames Markendach. Dazu gehören der „FarmAhead™ Check“ zur Berechnung des Klima-Fußabdrucks, das „FarmAhead™ Incentive“ als Anreizmodell für Nachhaltigkeit beim Milchgeld und „FarmAhead™ Innovation“ zum Testen neuer Technologien.

„Gemeinsam mit unseren Landwirten haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche wegweisende Nachhaltigkeitsprogramme und -initiativen aufgesetzt. Nun freuen wir uns sehr, dass wir all diese Bemühungen unter dem Dach FarmAhead™ bündeln können, um deutlich zu machen, dass Arla ein datenbasiertes Modell hat, das konkrete Ergebnisse liefert. So konnten wir in den vergangenen zwei Jahren unseren Klimafußabdruck in der gesamten Arla Gruppe um fast 1 Mio. Tonnen CO2 reduzieren“, so Lillie Li Valeur.

Das Unternehmen benannte zudem sein Kundenprogramm für Nachhaltigkeit in „FarmAhead™ Customer Partnership“ um. Dieses Programm soll Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel und Foodservice-Geschäft bei der Erreichung ihrer Reduktionsziele im Bereich der Scope-3-Emissionen unterstützen. Arla teilte mit, dass bereits Kundenvereinbarungen in Großbritannien und Dänemark geschlossen wurden. Deutschland und weitere europäische Märkte sollen in den kommenden Monaten folgen.