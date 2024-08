Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell meldet für das Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent. Das Unternehmen sieht dennoch Wachstumschancen in Asien und Lateinamerika. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Faber-Castell ein ambitioniertes Umsatzwachstum.

Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell hat im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatzrückgang von 4,7 Prozent auf 618,4 Millionen Euro verzeichnet. Dies teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahr hatte Faber-Castell noch 649,2 Millionen Euro umgesetzt. Währungsbereinigt belief sich der Rückgang auf 1,9 Prozent. Die Profitabilität lag nach Angaben des Unternehmens weiterhin im hohen einstelligen Bereich.

Vorstandsvorsitzender Stefan Leitz bezeichnete die Geschäftsentwicklung angesichts wachsender geopolitischer und marktwirtschaftlicher Herausforderungen als zufriedenstellend. Faber-Castell sieht laut Pressemitteilung vor allem in Asien und Lateinamerika überproportionale Wachstumschancen. In gefestigten Märkten will das Unternehmen durch innovative Produktkonzepte und die Erschließung neuer Zielgruppen seine Marktführerschaft behaupten und ausbauen.

Faber-Castell setzt dabei auf die Sichtbarkeit der Marke und die Positionierung als Premiumanbieter von Kreativprodukten. Das Unternehmen will zudem sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit vorantreiben.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 erwartet Faber-Castell ein ambitioniertes währungsbereinigtes Umsatzwachstum bei gleichbleibender Profitabilität.