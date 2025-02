Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell hat zwei neue Mitglieder in seinen Aufsichtsrat berufen: Sarah Gräfin von Faber-Castell (Foto) ist zum 1. Januar 2025 in das Kontrollgremium eingezogen. Bildquelle: Faber-Castell

Der Schreibwarenhersteller Faber-Castell hat zwei neue Mitglieder in seinen Aufsichtsrat berufen. Sarah Gräfin von Faber-Castell ist zum 1. Januar 2025 in das Kontrollgremium eingezogen, wie das Unternehmen mitteilte. Bereits im Juli 2024 wurde der Finanzvorstand des Spielwarenherstellers Ravensburger, Hanspeter Mürle, in den Aufsichtsrat bestellt.

Sarah Gräfin von Faber-Castell folgt auf ihre Mutter Mary Gräfin von Faber-Castell, die nach der Familiencharta aus Altersgründen ausscheidet. Die neue Aufsichtsrätin hat einen MBA-Abschluss der London Business School und arbeitete zuvor in Marketingfunktionen bei Estee Lauder Companies und Jo Malone London, teilte das Unternehmen mit.

Mary Gräfin von Faber-Castell leitete 20 Jahre die Kosmetiksparte des Unternehmens als Geschäftsführerin. 2015 rückte sie in den Vorstand auf, wo sie zeitweise als Vorstandssprecherin fungierte. 2020 wechselte sie in den Aufsichtsrat und war dort stellvertretende Vorsitzende.

Ravensburger-Manager Mürle folgt auf Bruckmeier

Hanspeter Mürle folgt auf Gerhard Bruckmeier. Mürle ist seit zehn Jahren Finanzvorstand bei Ravensburger. Zuvor hatte er laut der Mitteilung Führungspositionen bei Airbus, Carl Zeiss Vision und S. Oliver Group inne. Bruckmeier konzentriert sich künftig auf seine Beraterrolle im Verwaltungsrat der A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung.

Mit Sarah Gräfin von Faber-Castell gehören nun zwei Mitglieder der neunten Familiengeneration dem Aufsichtsrat an. Ihr Bruder Charles Graf von Faber-Castell ist bereits Mitglied des Gremiums, das seit Anfang 2024 von Dirk Engehausen geleitet wird. Die vier Mitglieder der neunten Familiengeneration - Charles, Katharina, Sarah und Victoria von Faber-Castell - halten nach Unternehmensangaben die Mehrheit der Anteile an der nicht börsennotierten Aktiengesellschaft.