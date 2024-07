Carl Kühne hat zwei neue Mitglieder in sein Führungsteam berufen. Nicole Kiehne (l. Foto) und Markus Mahnke (r. Foto) verstärken den neu installierten Führungskreis. Das Unternehmen will damit seine Kernprozesse optimieren und die fachliche Expertise stärken.

Der Feinkosthersteller Carl Kühne hat sein Führungsteam erweitert. Nicole Kiehne und Markus Mahnke gehören seit Juni beziehungsweise Juli dem neu installierten Führungskreis an, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Kreis trifft laut Kühne seit Juni 2024 alle unternehmensrelevanten Entscheidungen der Kühne-Gruppe.

Nicole Kiehne arbeitet seit fast drei Jahren als Managerin Supply Chain Planning bei Kühne. Zum 1. August übernimmt sie zusätzlich die neu geschaffene Funktion „Operational Excellence“. In dieser Position verantwortet sie die Kernprozesse und deren Optimierung in der gesamten Firma, insbesondere in den fünf deutschen und zwei ausländischen Werken.

Markus Mahnke ist seit vier Jahren als Head of Controlling für Carl Kühne tätig. Er stieg im Juli in das Führungsteam auf.