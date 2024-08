Am 8. Juli 2024 führte ein Brand in einer Produktionshalle von Kräuter Mix in Abtswind zu unterschiedlichen Schäden an den dort installierten Produktionslinien für Kräuter und Gewürze. Glücklicherweise wurde kein Mitarbeiter verletzt. Die Feuerwehr habe die Flammen und die starke Rauchentwicklung schnell unter Kontrolle gebracht. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Schadens sind weiterhin unbekannt.

Sechs Produktionsanlagen zur Kräuterbearbeitung wurden laut Kräuter Mix unterschiedlich stark beschädigt, während die übrigen 34 Anlagen unbeschädigt blieben und ab dem 9. Juli wieder in Betrieb genommen wurden.

Der Wiederaufbau der beschädigten Produktionshalle schreitet nach Unternehmensangaben zügig voran. Zwei hochleistungsfähige Keimreduzierungsanlagen, die sich am Rand des Gebäudes befinden, sollen bald wieder einsatzbereit sein. Die unbeschädigten Produktionslinien liefen bereits wieder im Drei-Schicht-Betrieb. Aufgrund mehrfach vorhandener Anlagentypen könnten die Fertigungsaufträge größtenteils auf die übrigen Anlagen umgeplant werden. Eine Kreuzkontamination durch Rauch und Staub wurde durch unabhängige Sachverständige ausgeschlossen, so Kräuter Mix. Die räumliche Trennung und die äußeren Bedingungen, wie die Windrichtung am Tag des Brandes, hätten dazu beigetragen, dass Qualität und Sicherheit der gelagerten und produzierten Waren nicht beeinträchtigt wurden.

Es seien umfangreiche Bestände an Ausgangswaren und bereits produzierten Erzeugnissen auf Lager, was die Lieferfähigkeit des Unternehmens weiterhin sichere. Das Feuer habe zudem nur eine überschaubare Menge an Waren zerstört, die zur kurzfristigen Bereitstellung und Abholung an den Anlagen standen. Um die Lieferfähigkeit aufrechtzuerhalten, wurde auf einem Teil der Anlagen ein Schichtmodell mit einer Produktion rund um die Uhr an sechs bis sieben Wochentagen eingeführt.