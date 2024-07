Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF) erwartet für 2024 eine durchschnittliche Streuobsternte von rund 500.000 Tonnen. Die Ernte werde regional jedoch sehr unterschiedlich ausfallen, erklärte VdF-Geschäftsführer Klaus Heitlinger in einer Mitteilung des Verbands. Während in Ost- und Norddeutschland die Ernteerwartungen gering seien, zeige sich in Baden-Württemberg ein gemischtes Bild. In Bayern rechne der Verband weitgehend mit einer guten Ernte.

Die Baumbestände hätten in den letzten Jahren unter Dürresommern gelitten. Dies führe zu vermehrten Frucht- und Blütekrankheiten. Zudem seien die Äpfel in diesem Jahr durch Hagelschlag geschädigt.

Der VdF führt seit 30 Jahren die sogenannte Kelterapfel-Behangdichtenschätzung durch. Mit einem Spezialfernrohr zählen Ehrenamtler den Apfelbehang in den Bäumen. Nach einem speziellen Berechnungsverfahren trifft der Verband dann eine Prognose für ganz Deutschland.