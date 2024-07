Die Mitglieder des Schutzverbandes der Schwarzwälder Schinkenhersteller haben in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen dreiköpfigen Vorstand gewählt. Marie-Luise Adler, bereits seit 2018 im Vorstand des Verbandes tätig, wird ab sofort an dessen Spitze stehen. Ihre bisherige Position im Bereich Marketing und Kommunikation übernimmt Claudia Schnekenburger-Erban, ebenfalls seit vielen Jahren im Verband engagiert. Als Vorstand Finanzen wurde Andreas Göhring nach 6-jähriger Amtszeit erneut in dieser Funktion bestätigt.

Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller wurde 1989 gegründet und umfasst heute 13 Mitgliedsbetriebe und drei Innungen. Seit 1997 ist Schwarzwälder Schinken g. g. A. EU-geschützt. Demnach muss der gesamte Herstellungsprozess nach traditionellem Verfahren im Schwarzwald stattfinden. Die Mitglieder produzieren laut Verband pro Jahr rund 5,5 Millionen Schwarzwälder Schinken. Der Hauptabsatz liegt im deutschen Markt, Exportländer sind Frankreich, UK und die Benelux-Länder.