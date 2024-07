Friesland Campina hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 eine Steigerung seines Betriebsergebnisses von 47 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 301 Millionen Euro erzielt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Nettoumsatz sank dagegen um 6,7 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Dies ist laut Konzern hauptsächlich auf niedrigere Milchpreise und Wechselkurseffekte zurückzuführen. Ohne Wechselkursauswirkungen betrug der Rückgang 2,9 Prozent.

Die Verbesserung des Betriebsergebnisses begründet Friesland Campina unter anderem mit dem Wegfall teurer Lagerbestände und Kosteneinsparungen im Rahmen der Ende 2023 eingeführten Strategie „Expedition 2030“. Höhere Kosten aufgrund von Tarifverträgen seien durch eine Verringerung des Personalbestands ausgeglichen worden. Die Zahl der Arbeitsplätze schrumpfte im ersten Halbjahr um 1.146 Stellen (umgerechnet auf Vollzeit).

Durch diese Maßnahmen seien im ersten Halbjahr 2024 Einsparungen in Höhe von 152 Millionen Euro erzielt worden.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 397 Millionen Euro, verglichen mit 90 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023. Die Milchanlieferung der Genossenschaftsmitglieder ging im Vergleich um 3,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Kilogramm zurück.

CEO Jan Derck van Karnebeek sieht den Konzern auf einem guten Weg. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Leistung anhand der drei Dimensionen unseres Leistungsdreiecks zu verbessern: ‚Vorreiterrolle auf dem Markt, Erhöhung der Gewinnspanne und Verbesserung der Liquidität‘. In all diesen Dimensionen haben wir gute Fortschritte erzielt“, so van Karnebeek.

Trotz der positiven Entwicklung verzichtet Friesland Campina aufgrund der Volatilität auf dem Weltmilchmarkt und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf eine vorläufige Ausschüttung an die Mitglied-Milchviehhalter.

Für das zweite Halbjahr 2024 erwartet FrieslandCampina weiterhin wirtschaftliche Unsicherheiten und volatile Preise für Basismolkereiprodukte. Das Unternehmen will seine Marketinganstrengungen erhöhen und die Optimierung der Produktion fortsetzen, gibt aber aufgrund der Marktbedingungen keine konkrete Ergebnisprognose ab.