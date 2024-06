Die Kuchenmeister-Tochter Audrey Cake GmbH mit Sitz in Thüle/Salzkotten wird mit dem Mutterunternehmen verschmolzen. Der Standort Thüle werde so zu einer Betriebsstätte der Kuchenmeister. Diese strategische Entscheidung stärke den Produktionsstandort in Thüle und unterstreiche das Bekenntnis beider Unternehmen zur Standortsicherheit, hieß es in der Mitteilung von Kuchenmeister. Weder Stellenabbau noch Produktionsverlagerungen seien Teil dieser Zusammenführung.

Durch die Verschmelzung würden die Geschäftsprozesse verschlankt, um eine effektive Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten. Dies ermögliche es, Synergien zu nutzen.

Audrey Cake wurde im Jahr 2004 gegründet und ist spezialisiert auf die Herstellung der Produktgruppen Stollen, Tortenböden, Frischeiwaffeln, Mini-Muffins und Kuchen.