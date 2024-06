Das Molkereiunternehmen Ehrmann übernimmt die in Cornwall ansässige Trewithen Dairy und eröffnet damit die erste Produktionsstätte in Großbritannien.

Ehrmann übernimmt die Molkerei Cornish Farm Dairy mit der Marke Trewithen Dairy. Am Standort in Cornwall sollen neben dem Trewithen-Portfolio in Zukunft auch die Ehrmann-Marken High Protein und Grand Dessert produziert werden. Dafür sind Investitionen von rund 20 Millionen Pfund (23,7 Millionen Euro) notwendig. 2026 sollen die hochmoderne Dessert-Anlagen in Betrieb genommen werden können. Dann soll Trewithen den Jahresumsatz von Ehrmann von 1,1 Milliarden Euro um rund 15 Prozent erhöhen.

Christian Ehrmann, Vorstandsvorsitzender der Ehrmann SE. erklärte: „Die Akquisition ist von großer Bedeutung, da sie eine lokale Produktion in Großbritannien ermöglicht, die es uns erlaubt, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Frische unserer Produkte zu garantieren.“

Der Molkereibetrieb in Glynn Valley, Cornwall, ist wie Ehrmann ein Familienunternehmen und wurde 1994 gegründet. Von 260 Beschäftigen werden Milch und Butter hergestellt, ergänzt um Milchprodukte aus Cornwall, wie die Cornish Clotted Cream. Seit 2022 ist Ehrmann im Vereinigten Königreich mit einer Reihe von Produkten über die großen Supermärkte Aldi, Morrisons, Iceland und seit kurzem auch über COOP präsent.