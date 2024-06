Wolfgang Schey ist neues Mitglied der Geschäftsführung bei dem Bio-Unternehmen Midsona Deutschland. Er verantwortet seit dem 1. Juni die Bereiche Produktion, Einkauf, Supply Chain Management und Qualitätsmanagement und berichtet direkt an den Midsona CEO für die Region "Northern Europe", Heiko Hintze.

Der Bio-Lebensmittelhersteller Midsona Deutschland hat zum 1. Juni Wolfgang Schey als neuen Geschäftsführer mit der Zuständigkeit für operative Teile des Unternehmens berufen. Als Lebensmittelingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in geschäftsführenden Managementrollen in verschiedenen Unternehmen der Lebensmittelbranche bringt Wolfgang Schey umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Produktion, Supply Chain Management und Qualitätsmanagement mit. Herr Schey ergänzt das Team der Geschäftsleitung von Midsona Deutschland mit Jens Nitsch als operativer Leiter und Carsten Pudwell als Finanzchef.

Zuletzt war Wolfgang Schey viele Jahre für operative Aufgaben bei der Allos Hof-Manufaktur verantwortlich, davor Werksleiter bei Campbell‘s Soup Company/Continental Foods. Weitere Stationen waren Wild Flavours und die Schwartauer Werke.