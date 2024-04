Schaumwein Dürre zwingt Freixenet zu Kurzarbeit

Aufgrund der vermutlich schwerwiegendsten Dürre in Katalonien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat der Schaumweinproduzent Freixenet Kurzarbeit für seine Mitarbeiter in Spanien beantragt, so das Unternehmen, das zum deutsch-spanischen Konzern Henkell Freixenet gehört.