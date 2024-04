Frøkjær, der derzeit als Global Category Director Sweets bei Lantmännen Unibake International in Kopenhagen tätig ist, bringt fast 25 Jahre umfassende internationale Erfahrung mit sich. Bevor er zu Lantmännen Unibake kam, war er in verschiedenen kaufmännischen Positionen bei namhaften Unternehmen wie Arla, British American Tobacco und der Scandinavian Tobacco Group tätig.

Die Lantmännen Unibake Germany GmbH & Co. KG mit Zentrale in Bremen und Produktionsstätte in Harrislee verantwortet alle Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lantmännen Unibake ist Teil der skandinavischen Lantmännen Gruppe und ein europäischer Backwarenhersteller, der im Bereich Food Service und Lebensmitteleinzelhandel Kunden weltweit beliefert.