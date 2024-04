Biermarkt Hell-Bier ist süddeutsches Phänomen

Laut Veltins-Geschäftsführer Dr. Volker Kuhl (Foto) würde das Segment Hell-Bier zwar beachtlich wachsen, dies aber vornehmlich in Süddeutschland. Pils bleibt mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozent mit großem Abstand das am meisten getrunkene Bier in Deutschland.