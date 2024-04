Kakaovermahlung Deutsche Verarbeiter trotzen Europas rückläufigem Trend

Die zehn Unternehmen in Deutschland, die mit ihren Produktionsstätten am Meldeverfahren des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) teilnehmen und Kakao verarbeiten, haben im ersten Quartal 2024 gute Leistungen erzielt. Der rückläufige Trend in der Kakao-Verarbeitung in Europa halte jedoch an.