Das Unternehmen Stute, ein Lebensmittelhersteller, der sich auf die Verarbeitung von Obst und Gemüse konzentriert, hat für drei seiner Tochtergesellschaften Insolvenzanträge in Eigenverwaltung eingereicht. Es bekräftigt dabei sein Bestreben, die Unternehmensgruppe durch Sanierungsmaßnahmen zu erhalten.

Lebensmittelhersteller Stute meldet Insolvenz für drei Tochterfirmen an

Laut offizieller Mitteilung wird die Geschäftsführung von Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Ebner Stolz unter der Leitung des Generalbevollmächtigten Jan Groß unterstützt. Die Insolvenz wurde unter anderem durch Veränderungen im Marktumfeld und erhebliche Anstiege bei Rohstoff-, Energie- und Personalkosten begründet. Trotzdem soll der Geschäftsbetrieb wie gewohnt fortgesetzt werden.

Das Familienunternehmen ist seit 1885 in der Lebensmittelindustrie tätig. An seinen beiden Produktionsstandorten in Paderborn werden Konfitüren, süße Brotaufstriche und Getränke hergestellt. Stute beliefert unter anderem den Discounter Aldi mit Konfitüre. Im Jahr 2021 beschäftigte der Hersteller durchschnittlich knapp 400 Mitarbeiter.

Laut Bundesanzeiger waren die Erlöse des Unternehmens zuletzt stark rückläufig. Im Geschäftsjahr 2011 verzeichnete Stute einen Umsatz von 466 Millionen Euro. 2021 waren es nur noch 234 Millionen Euro und dazu ein Verlust von rund 23 Millionen Euro.