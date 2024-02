„Besonders freue ich mich über die gute Entwicklung unseres Kerngeschäfts Sekt, in dem wir über dem Markttrend liegen. Alle drei Kernmarken Rotkäppchen, Mumm und Geldermann haben sich positiv entwickelt und zum Wachstum beigetragen“ sagt Christof Queisser, CEO von Rotkäppchen-Mumm. Im Kerngeschäft Schaumwein erreicht die Unternehmensgruppe ein Umsatzplus von neun Prozent.

Der Gesamtumsatz von Rotkäppchen-Mumm im Jahr 2023 lag bei 1,273 Milliarden Euro (inkl. Sekt- und Alkoholsteuer, ohne Mehrwertsteuer; Vorjahr: 1,239 Milliarden Euro). Aufgeteilt auf die drei Geschäftsfelder sind es beim Schaumwein 636 Millionen Euro (Vorjahr: 582 Millionen Euro) im Bereich Wein 250 Millionen Euro (Vorjahr: 260 Millionen Euro) und bei den Spirituosen 387 Millionen Euro (Vorjahr: 397 Millionen Euro), die umgesetzt wurden.

Für Rotkäppchen sei 2023 in vielerlei Hinsicht ein bedeutsames Jahr gewesen, sagt der CEO. „Mit der neuen Kampagne haben wir die ikonische Werbegeschichte der Marke fortgeschrieben und mit der Eröffnung der Rotkäppchen Erlebniswelt in Freyburg (Unstrut) einen weiteren Meilenstein für die Markenfans geschaffen. Im Ergebnis wurden wir im Sekt bei Rotkäppchen-Tradition mit einem Plus in Menge und Umsatz belohnt“, so Queisser weiter.