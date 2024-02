Der Öko-Verband Naturland hat 2023 einen deutlichen Beitrag zum Ausbau des Öko-Landbaus geleistet. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr fast 30.000 Hektar Äcker und Wiesen auf Bewirtschaftung nach Naturland-Richtlinien umgestellt, ein Plus von 9,5 Prozent.

Wie der Verband auf der Messe Biofach in Nürnberg mitteilte, legte die Ökofläche in Deutschland im gleichen Zeitraum um 4,3 Prozent zu. Insgesamt kamen bundesweit demnach 131 Betriebe neu zu Naturland, was einem Zuwachs von 2,8 Prozent entspricht. Damit bewirtschafteten zuletzt nach Angaben des Verbands 4.802 Naturland-Betriebe eine Fläche von fast 338.000 Hektar ökologisch. Hinzu kommen 53.000 Hektar ökologisch bewirtschafteter Wald. Zuverdanken sei das Flächenwachstum unter anderem einigen produktions- und flächenstarken Betrieben, die erstmals den Schritt der Bio-Umstellung gewagt hätten, hieß es.