Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im Oktober über sein Online-Panel „www.befragmich.de“ 1.426 in Deutschland lebende Personen zwischen 18 und 79 Jahren zum Thema Fleischersatzprodukte befragt. Erhoben wurde das Konsum- und Kaufverhalten von Fleischersatzprodukten sowie das generelle Ernährungsverhalten der deutschen Bevölkerung.

Obwohl seit 2011 ein merklicher Anstieg fleischloser Ernährungsweisen zu verzeichnen ist, geben noch immer 23 Prozent der Deutschen an, ihren Fleischkonsum auch in Zukunft nicht einschränken zu wollen. Die Ergebnisse der Studie zeigten außerdem, dass Konsumenten von Fleischersatzprodukten überwiegend weiblich und jünger als 50 Jahre sind. Darüber hinaus seien sie gut gebildet, berufstätig und hinsichtlich ihrer ökonomischen Situation gut situiert.

„Trotz des ohnehin höheren Anteils an Fleischersatzkonsumenten in der Altersgruppe zwischen 18 und 49 Jahren zeigt sich, dass diese Gruppen zusätzliches Absatzpotenzial bieten. Knapp ein Sechstel dieser Altersgruppe hat bisher keine Fleischersatzprodukte konsumiert, kann sich dies jedoch zukünftig vorstellen. Die Marktteilnehmer sollten daher eine zeitnahe Anpassung ihrer Kommunikationsstrategien anstreben.“, schlussfolgert Studienleiterin Tamara Keßler.

Supermärkte seien in diesem Kontext nach wie vor der dominierende Absatzkanal. Über 80 Prozent der Verbraucher kauften hier ihre Fleischersatzprodukte. Mit größerem Abstand dahinter folgen Discounter (52 Prozent) und Bio-Läden (21 Prozent). Onlinehändler und Fachgeschäfte spielten aktuell noch eine untergeordnete Rolle. Bei der Produktauswahl seien nicht nur der Preis und die Qualität entscheidend, sondern auch die Proteinquelle spielt eine relevante Rolle ein. So präferierten rund 60 Prozent Erbsen- Protein als Quelle.

Die wichtigsten Gründe für den Kauf von Fleischersatzprodukten sei der bewusste Ersatz von Fleisch- und Wurstwaren, die Förderung der eigenen Gesundheit sowie die Neugier auf Neues. Ein Drittel der Konsumenten sei zudem bereit, für die pflanzliche Alternative mehr Geld auszugeben, wobei deutsche Verbraucher, die zumindest gelegentlich pflanzliche Alternativen kaufen, im Durchschnitt 28,50 Euro pro Monat für Fleischersatzprodukte zahlen.

Bei dem Ranking der bekanntesten Anbieter von Fleischersatzprodukten steht das niedersächsische Unternehmen Rügenwalder Mühle mit einer Bekanntheit von 81 Prozent an erster Stelle. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Marken Alnatura und Gutfried. Während im Bekanntheitsranking klar etablierte Marken dominieren, wird das Imageranking von tendenziell weniger bekannten Marken angeführt. So wird Billie Green, mit einem Gesamtscore von 69 Punkten (ein Score von maximal 100 Punkten ist möglich) das beste Image akkreditiert. Mit nur wenig Abstand folgen die Marken GreenForce und Food for Future auf den Plätzen zwei und drei.