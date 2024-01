Michael Neretljak (Foto) ist neuer „Head of Sales Export“ bei Salzburg Milch. Zu Beginn des Jahres hat er damit die Führung des Export-Teams übernommen.

Die Exportmärkte gewinnen bei dem Unternehmen, neben dem österreichischen Heimmarkt, zunehmend an Bedeutung, insbesondere Deutschland und Italien. Aber nicht nur in den Nachbarländern, auch in vielen weiteren Staaten weltweit, würde Salzburg Milch Produkte vertrieben. Mit Neretljak übernehme ein international versierter Vertriebsexperte die Verantwortung für die Exportabteilung der Salzburg Milch.