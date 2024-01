Brandenburg, dessen Karriere tief in der Governmental Affairs-Branche verwurzelt ist, überzeugt durch seine umfassenden Kenntnisse in den Bereichen europäische Handelspolitik und Public Affairs. In seiner Funktion als Governmental Affairs Manager bei der Ardagh Group ist er auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Getränkedose“ bei Aluminium Deutschland. Zuvor war er als Zuckerhändler bei der renommierten August Töpfer Zuckerhandelsgesellschaft und als Geschäftsführer bei der ASSUC – The European Association of Sugar Traders tätig, wo er wertvolle Führungserfahrung sammelte. Als Trainee bei der Europäischen Kommission, DG Trade, erwarb Brandenburg umfangreiche Kenntnisse in der europäischen Wirtschafts- und Handelspolitik.

„Ich freue mich sehr, als neuer Geschäftsführer die Zukunft des Forum Getränkedose mitzugestalten. Unsere Branche steht vor spannenden Herausforderungen und Chancen, bei denen Nachhaltigkeit, Innovation und Verbraucherinteressen im Zentrum unseres Handelns stehen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Partnern und dem Team ist es mein Ziel, den Dialog zu fördern und die Getränkeverpackung mit der höchsten Recyclingquote in Deutschland als eine moderne und ressourcenschonende Verpackungslösung im Sinne der Kreislaufwirtschaft weiter zu etablieren“, so Brandenburg zu seinem neuen Amtsantritt.

Das Forum Getränkedose ist die Stimme der Getränkedosenindustrie in Deutschland und vertritt die Verpackungshersteller Ardagh Group, Ball Beverage Packaging Europe und Crown Holdings. Die Zielsetzung des Forums liegt in der Aufklärung, Förderung und kommunikativen Unterstützung der Getränkedose als nachhaltige Verpackungslösung.