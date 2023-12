Nachhaltigkeit

Ingemar Bühler vom Verband der Kunststoffhersteller sagt: „Die Zahlen sind ein Beleg dafür, dass das duale System funktioniert. Doch darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Langfristig müssen alle Kunststoffverpackungen recycelt werden.“ Denn vor allem Verbundverpackungen ließen sich bisher schlecht recyceln, erklärt Bühler. Bereits beim Design müssten einige Aspekte beachtet werden. „Kunststoffverpackungen sollten so entworfen werden, dass sie möglichst wenig Material verbrauchen und leicht zu recyceln sind.“ Es brauche weitere Investitionen in mechanisches und chemisches Recycling.

Die Bundesregierung sei in der Verantwortung, starke Investitionsanreize zu schaffen, indem sie verbindliche Rezyklat-Einsatz Quoten festlege, um einen auditierfähigen Massenbilanz-Ansatz nach „Fuel Use Exempt“ zu ermöglichen, so Bühler abschließend.