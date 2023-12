Henning Rodekohr, Geschäftsführender Gesellschafter, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Jan Dünzelmann einen hervorragenden Experten zum neuen Geschäftsführer Technik zu benennen, den wir lange kennen und sehr schätzen. Er verfügt über das fachliche Know-how und kennt gleichzeitig die Vilsa-Welt im Detail – das sind optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Dünzelmann sei als Technischer Leiter Hochregallager und IT bereits seit 2,5 Jahren für wegweisende Großprojekte bei Vilsa-Brunnen verantwortlich „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. Vilsa-Brunnen investiert laufend in spannende Zukunftstechnologien und ich freue mich, diese Zukunft weiter mitgestalten zu können“, so Dünzelmann.