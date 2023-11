Am 16.11.2023 wurde durch das Insolvenzgericht Osnabrück die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und die Fachanwältin für Insolvenz- und Sanierungsrecht Anna Kuleba aus Osnabrück zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt, gibt Intercookies bekannt.

Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter. Die Intercookies24 GmbH ist ein Handelshaus für traditionelle Süß- und Dauerbackwaren, Snacks und Trendprodukte und bezeichnet sich als Ideenentwickler, Spezialist für Eigenmarken und Partner des Lebensmittelhandels. Produziert werden die Erzeugnisse in Kooperation mit der Industrie und hochspezialisierten Produzenten im In- und Ausland.

Zur aktuellen wirtschaftlichen Krise haben nach Angaben der Geschäftsleitung drastische Preisentwicklungen und Forderungen nach Preisreduzierungen mit damit einhergehenden Kontraktverlusten geführt, die das mittelständische Unternehmen nicht kurzfristig habe kompensieren können, heißt es auf Nachfrage. Die Lieferketten seien ungestört und aufgrund von langjährigen Kundenbeziehungen könne der Betrieb fortgeführt werden.

Die vorläufige Insolvenzverwalterin werde die Sanierungsbemühungen unterstützen. Kuleba kommentiert: „Der harte Markt und der intensive Wettbewerb, nicht zu sagen Preiskampf, in der Lebensmittelbranche hat die Geschäftsleitung zu diesem Schritt gezwungen, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Kostenstrukturen außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht kurzfristig angepasst werden können. Manche Preisverhandlungen führen dazu, dass man als Unternehmer den Auftrag nicht annehmen kann, wenn man seine Qualitätsstandards halten will und keine Verluste machen will. Das Unternehmen ist auch in der aktuellen Lage weiterhin am Markt tätig und stabil. Die Insolvenz bedeutet auch hier wie so häufig eine Chance auf Sanierung und Neuaufstellung“.

Das Unternehmen wurde 1999 von Geschäftsführer Günter Niemeyer unter dem Namen Intercookies Gebäck- und Kuchenspezialitäten gegründet und hatte 2013 schon einmal Insolvenz anmelden müssen.