Krause kommentiert die Entwicklung: „Mathias Kollmann hat gute Impulse eingebracht; ich habe den Austausch mit ihm geschätzt. Der Führungskreis und ich sehen die Bohlsener Mühle auf einem guten Weg in die Zukunft.“

Die Bohlsener Mühle mit Sitz in Bohlsen in der Lüneburger Heide wird von rund 250 Bio-Landwirten mit Getreide beliefert. Das in der Mühle vermahlene Getreide wid in den Backstuben des Unternehmens zu Broten, Brötchen, Kuchen, Keksen und Knäckebroten verarbeitet. Rund 160 Produkte umfasst das Portfolio.