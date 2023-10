Im Zuge einer Neuaufstellung will der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm auch beim Personal sparen. In einer Unternehmensmitteilung ist die Rede von „vereinzelten Reduzierungen in der Personalstärke“.

Die Stelleneinsparungen sollen im Zusammenhang mit Synergieeffekten erfolgen. „Dabei wird das Unternehmen etwaige personelle Auswirkungen durch bestehende offene Stellen, Rente oder alternative Optionen innerhalb der Unternehmensgruppe weitgehend abfedern können“, heißt es in der Mitteilung. An welchen Stellen genau Jobs wegfallen und in welcher Zahl, ließ das Unternehmen offen. Auf Anfrage der LP betonte eine Sprecherin, es gehe um wenige, vereinzelte Stellenstreichungen, „die sich über die Unternehmensgruppe und verschiedene Abteilungen/Standorte verteilen“. Wo immer machbar, bringe man Angestellte an anderer Stelle im Unternehmen unter. Im Mittelpunkt stehe die inhaltliche Neuausrichtung, die zudem langfristig angelegt sei.

Als Ziel der Neuaufstellung gibt das Unternehmen „nachhaltiges Wachstum“ aus. Die fünf Geschäftsbereiche sollen sich zu diesem Zweck „noch stärker spezialisieren“. „Mit ihren individuellen Stärkenprofilen werden sie sich konsequenter auf ihr jeweiliges Kerngeschäft in Portfolio und Marktbearbeitung sowie ihre Kunden und Märkte fokussieren“, hieß es weiter. Zugleich sollen Arbeitsabläufe vereinfacht, Systeme optimiert und Rollen und Verantwortlichkeiten geschärft werden.