Öko-Test unterzeichnet eine Unterlassungserklärung hinsichtlich der im Testbericht getätigten Angaben und Bewertungen zur Bestandsgröße des Kabeljaus in den Followfood-Fischstäbchen. Zudem sorgt Öko-Test dafür, dass der September-Bericht zu den Followfood-Fischstäbchen in dieser Form nicht mehr veröffentlicht wird.

In der Septemberausgabe 2023 des Magazins „Öko-Test" wurden neben anderen Produkten auch die Followfood-Kabeljau-Fischstäbchen getestet und überraschenderweise mit mangelhaft bewertet. Nach einer sensorischen Bewertung mit sehr gut, wurden Followfood Mängel in der Nachhaltigkeit vorgeworfen. Ein wesentliches Argument der Bewertung war, dass die Bestandsgröße des Kabeljau-Fischbestands zu klein wäre und das Produkt demnach aus überfischten Beständen stammen würde. Nach detaillierter Aufarbeitung durch Followfood wurde klar, dass Öko-Test den falschen Fischbestand bewertet hat. Statt des gesunden nordostarktischen Kabeljau-Bestands, der in den Followfood Produkten enthalten ist, wurde der überfischte norwegische Küstenkabeljau zur Bewertung herangezogen. Der verwendete Kabeljaubestand ist nicht überfischt.

Vor diesem Hintergrund wurde Öko-Test aufgefordert, die Verbreitung der unrichtigen Tatsachenbehauptungen zur Bestandsgröße wie auch die auf diesen Behauptungen beruhende Bewertung zu dem Produkt umgehend einzustellen und diesbezüglich Unterlassung zu erklären. Nachdem dies nicht erfolgt ist, reichte Followfood am 19. September 2023 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Hamburg ein. Daraufhin hat sich Öko-Test bereit erklärt, eine Unterlassungserklärung bezüglich der Aussagen zur Überfischung und Bestandsgröße des Kabeljaus in den Followfood-Fischstäbchen und der Bewertungen, die auf der fehlerhaften Bestandsgröße beruhen, zu unterzeichnen. Zudem wird der Testbericht nicht mehr mit dem Bericht zu den Followfood-Kabeljau-Fischstäbchen veröffentlicht.

Das Testergebnis sei nicht nur überraschend, sondern auch geschäftsschädigend für das Unternehmen, so Followfood. Laut Unternehmen beruhe seine Gründung darauf als erste nachhaltige Fischmarke zu gelten und stehe mit ihrem Geschäftsmodell gegen Überfischung.

„In der nachhaltigen Transformation brauchen wir kritische Institutionen. Denn wir müssen unser Handeln nach unserem wahren Impact ausrichten. Dabei muss es aber sachlich korrekt und differenziert zugehen. Wir fühlen uns in unserem Weg bestätigt und sind stolz, dass wir heute schon zeigen können, wie eine zukunftsfähige Lebensmittelproduktion aussehen kann“, sagt Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Strategie und Marke bei Followfood.