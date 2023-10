Müssen die neuen Angaben tatsächlich schon am 8. Dezember aufs Etikett oder erst mit dem Jahrgang 2024? Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) wünscht sich, dass mit solchen Regelungen auch einheitliche Lösungen angeboten werden. „Der digitale QR-Code ist bereits ein Schritt in die richtige Richtung“, so VDP-Geschäftsführerin Theresa Olkus. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Christof Queisser, pflichtet ihr bei: „Mit dem QR-Code seien Informationen in vielen Sprachen verfügbar - auf dem Smartphone, am PC, am Ort des Verkaufs. Das ist doch die Zukunft.“