Amanda Basquil hat zum 1. September 2023 als Head of European Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland begonnen. Vor ihrem Einstieg im Brand Marketing bei Brown-Forman Deutschland war sie über 20 Jahre bei Diageo in den Bereichen Brand, Trade, Category und Customer Marketing sowie im Vertrieb tätig. Die letzten drei Jahre zeichnete sie als Head of Category Marketing für die Region Northern Europe verantwortlich.

Hetti Niemelä ist zum 1. August 2023 als Head of North & South American Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland eingestiegen. Sie hat in verschiedenen Positionen nationale und internationale Berufserfahrung gesammelt, zuletzt als Senior Brand Manager für Premium Whisky bei William Grant & Sons. Davor war sie über sieben Jahre für den Lebensmittelkonzern Mondelez international sowie in Deutschland tätig.