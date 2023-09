Charles-Henri Casala (Foto) hat die neu geschaffene Position des Senior Marketing Director DACH bei Mondelēz International übernommen und ist damit für das gesamte Marketing in den Bereichen Schokolade, gebackene Snacks und Meals in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.

Der gebürtige Franzose bringt mehr als 20 Jahre Branchen-Erfahrung mit. Nach seinem Start bei Mondelēz International in Frankreich wechselte er 2012 in die Europa-Zentrale in Zürich. Dort betreute er unter anderem die Marken OREO und Milka Kekse für Gesamt-Europa, bevor er 2017 zum Marketing Director Confectionary (Schokolade, Kaugummi, Süßwaren) für die Benelux-Länder ernannt wurde. Im Jahr 2021 übernahm er von Stockholm aus die gleichen Kategorien für sämtliche Länder in Skandinavien.

In seiner neuen Position leitet Casala von Bremen aus das Marketing im deutschsprachigen Raum in den drei Kategorien Schokolade, gebackene Snacks und Meals und ist zudem Mitglied des DACH-Leadership-Teams.