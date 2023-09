Epta, Global Player im Bereich der gewerblichen Kältetechnik, verstärkt mit Übernahme der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik-Sparte der Heifo GmbH & Co. KG seine Präsenz in Norddeutschland. Marco Nocivelli (Foto), Aufsichtsratsvorsitzender und CEO der Epta S.p.A, nennt den Schritt einen "Meilenstein" für Epta.

Heifo ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Osnabrück, das in den Bereichen Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Professional Food Solutions tätig ist.

Die Transaktion sieht die Übertragung aller Kältetechnik-Aktivitäten mit einem Umsatz von rund 25 Mio. Euro im Jahr 2022 und mehr als 120 Mitarbeitenden von Heifo auf eine neue Gesellschaft (Heifo Kältetechnik GmbH) vor, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Epta befindet. Im täglichen Geschäft werde sich nichts ändern und es stünden weiterhin die gewohnten Ansprechpartner bei Heifo zur Verfügung, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Die Sparte Professional Food Solutions (Heifo PFS-Group) verbleibt bei Heifo.

Die Übernahme folgt auf die jüngste Ankündigung vom 18. Juli 2023 über die Gründung eines Joint Ventures mit Viessmann Refrigeration Solutions, das über 400 Millionen Euro Umsatz und mehr als 1.600 Mitarbeitende umfassen wird. Marco Nocivelli, Aufsichtsratsvorsitzender und CEO der Epta S.p.A.: „Diese Transaktion bringt unsere geografischen Expansionsziele in Regionen mit hohem Wachstumspotenzial wie Deutschland einen wichtigen Schritt voran und ermöglicht zugleich die Entwicklung weiterer Geschäftsfelder innerhalb der Gruppe. Es ist bereits die neunte Akquisition innerhalb der letzten vier Jahre, und ebenso wie die kürzlich geschlossene Joint-Venture-Vereinbarung ist sie ein wichtiger Meilenstein für das Erreichen unserer Entwicklungsziele.“