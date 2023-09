Das deutsche Start-up The Cultivated B (TCB) hat Gespräche mit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) aufgenommen. Ziel: Neuartige Lebensmittel.

Bildquelle: The Cultivated B

Das Tochterunternehmen von Infamily Foods, einem Hersteller nachhaltiger Fleisch und hybrider Fleisch- und Gemüseprodukte, ist damit in den Vorantragsprozess für die Zulassung eines Produkts, das auf kultiviertem Fleisch und pflanzlichen Proteinen basiert, als neuartiges Lebensmittel eingetreten. Nach der offiziellen Einreichung ist TCB das weltweit erste Biotech-Unternehmen, das die EFSA-Zulassung für Zuchtfleisch beantragt.

„Der behördliche Zulassungsprozess für neuartige Lebensmittel der EFSA gehört zu den robustesten der Welt und umfasst eine gründliche und evidenzbasierte Bewertung der Lebensmittelsicherheit und des Nährwerts“, sagte Seth Roberts, Policy Manager der Nichtregierungsorganisation Good Food Institute Europe.

Das Produkt, für das TCB die Zertifizierung anstrebt, wurde in Zusammenarbeit mit seinem Schwesterunternehmen The Family Butchers entwickelt. Es handelt sich um ein hybrides Produkt aus veganen Zutaten mit einem hohen Anteil an Kulturfleisch, das Brühwürsten wie Hot Dogs ähnelt.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von TCB ist in Heidelberg beheimatet. Die Produktionsanlage und das Innovationszentrum des Unternehmens befindet sich im kanadischen Burlington (Ontario). Dort befinden sich die TCB-Tochtergesellschaften für die Produktion von Bioreaktoren (The Cultivated B Canada), die Entwicklung alternativer Proteine (PreFer Industries) sowie ein Innovation Hub in Zusammenarbeit mit Ontario Genomics.