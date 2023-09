So wurde im Hauptbahnhof Aschaffenburg nach zweijähriger Planungsphase und einem vierwöchigem Umbau auf 80 Quadratmetern neben dem Verkaufsbereich auch der Sitzbereich erfolgreich renoviert. Vor allem die vielen Stammkunden reagierten begeistert auf den umfangreichen Umbau, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit 150 Quadratmetern sind der Laden und der Sitzbereich im Eingangsbereich des Rewe-Marktes in Darmstadt-Griesheim fast doppelt so groß. Der frequenzstarke Standort zähle zu den jüngsten Neueröffnungen und konnte die hohen Erwartungen des Familienunternehmens aus Mühlheim am Main erfüllen. Mit der Eröffnung einer Wiener Feinbäcker Filiale im Eingangsbereich des HIT Markts in der Stuttgarter Innenstadt wurde die Präsenz in Baden-Württemberg weiter ausgebaut.

Auch in Berlin arbeite die Wiener Feinbäckerei konsequent an der Modernisierung des Filialnetzes. So wurde der markante Freestander in der Goerzallee/Ecke Drakestraße in Berlin-Lichterfelde West ebenfalls umgebaut und modernisiert.