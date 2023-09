Die Verarbeitung der Rüben wird voraussichtlich bis Mitte Januar 2024 laufen. Den ersten Zucker gewinnt Nordzucker in diesem Jahr im Rahmen der Öko-Rüben-Kampagne in den Werken Schladen (Deutschland). Nykøbing (Dänemark) und Kèdainiai (Litauen). Die Verarbeitung von Zuckerrohr in den australischen Werken läuft bereits seit Mitte Juni.

Durch das kühle Frühjahr mit wenig Niederschlag war das Wachstum der Rüben bei uns nach der Aussaat verzögert. Die Niederschläge der vergangenen Zeit hätten sich zwar positiv auf die Entwicklung der Rüben ausgewirkt, so Gorissen, führten aktuell aber zu niedrigen Zuckergehalten der Rüben. Durch Sonnenschein in den nächsten Wochen könne sich das noch verbessern.

Nordzucker will bis spätestens 2050 klimaneutral produzieren. „Wir haben an vielen Standorten zahlreiche Umrüst- und Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt, die zu mehr Energieeffizienz und zur CO2-Einsparung beitragen“, erläutert Alexander Godow, Chief Operation Officer bei Nordzucker. So wurden beispielsweise in den polnischen Werken Opalenica und Chełmža die Verdampfstation erweitert und zusätzliche Wärmetauscher installiert.

Aus Zuckerrüben und Zuckerrohr gewinnt Nordzucker (2,3 Milliarden Euro Umsatz, 3.800 Mitarbeiter) an 21 europäischen und australischen Standorten Zuckerprodukte wie Weißzucker, Biozucker, Rohrzucker, Raffinade, Spezialitäten sowie flüssige Zucker. Darüber hinaus stellt der Konzern Futtermittel, Melasse, Düngemittel und Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien sowie Strom her.