Rotkäppchen-Mumm ist Deutschlands führender Anbieter von Sekt, Wein und Spirituosen. Eberle war seit 2019 Geschäftsführer und verantwortete als COO die Bereiche Produktion, Technik, Qualitätsmanagement, Einkauf und Supply Chain. Übergangsweise werden diese Bereiche von CEO Christof Queisser (Produktion, Technik, Qualitätsmanagement) uund CFO Frank Albers (Einkauf und Supply Chain) übernommen.

In der Mitteilung unter der Überschrift „Rotkäppchen-Mumm und Dr. Mike Eberle gehen getrennte Wege“ wird dem Diplom-Ingenieur vor allem für sein Engagement in Corona-Zeiten und den Einsatz für die Rotkäppchen-Erlebniswelt in Freyburg gedankt.