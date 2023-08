Gute Ergebnisse für die Dalter Food Group, ein im Milchsektor tätiges italienisches Unternehmen. Der Konzern hat seine konsolidierte Bilanz sowohl mit einem Anstieg des Volumens als auch des Umsatzes in allen Bezugsländern und in den wichtigsten Vertriebskanälen abgeschlossen.

Demnach erzielte Dalter Food insgesamt für das Jahr 2022 einen Anstieg des Umsatzes von gut 14,1 Prozent auf 146 Millionen Euro und des Volumens von rund 2,3 Prozent.

„Ein bedeutendes Wachstum in einem für das internationale Umfeld schwierigen Jahr‟, sagt Andrea Guidi, Geschäftsführer bei Dalter Food. Eine Fortführung der Geschäftsstrategie, der geografischen Ausweitung und der Diversifizierung der Vertriebskanäle stärke die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe weiter.

Die Dalter Food Group ist ein in der Emilia-Romagna ansässiges Unternehmen, das im Milchsektor in der Produktion, dem Schneiden und Verpacken von Hart- und Schnittkäse und im Vertrieb von frischem Käse und anderen italienischen Spezialitäten auf dem in- und ausländischen Markt tätig ist. Das Unternehmen produziert unter anderem Parmigiano Reggiano für die Lebensmittelindustrie und Private-Labels des Handels.