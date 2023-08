Für die Geschäftsführung von Upfield in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien wird Bastian Holthausen (Foto) aus den eigenen Reihen befördert und damit zum General Manager DACHIT.

Vor seinem Wechsel zu Upfield, war er als Sales Director DACH für den US-Konzern The Kraft Heinz Company tätig, war aber auch schon für die Foodmarken Arla, Valensina und Intersnack verantwortlich. Ab sofort übernimmt Malte Hoffmann, bisher General Manager DACHIT, ein Cluster aus acht Märkten und wird offiziell zum Managing Director Western Europe.

„In den letzten beiden Jahren sind wir bei Upfield DACHIT durch eine notwendige Transformation gegangen, mit enormen Veränderungen in den Bereichen Team, Struktur, Prozesse, aber auch der Marken- und Business-Unit-Strategie. Bastian Holthausen hat in dieser Zeit herausragende geschäftliche Fähigkeiten und Führungsqualitäten bewiesen. Daher ist es nur folgerichtig, ihm zukünftig noch mehr Verantwortung zu geben und ihn zum Geschäftsführer zu befördern“, erklärt Hoffmann.

Upfield mit Hauptsitz in Amsterdam ist das weltweit größte Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel und führender Hersteller von pflanzlichen Aufstrichen sowie Sahne- und Käsealternativen. Zu den mehr als 100 Marken des Unternehmens gehören in Deutschland Violife, Rama, Lätta, Becel Proaktiv und Sanella. Der Hauptsitz befindet sich in Amsterdam