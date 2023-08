Alkoholhaltige Getränke Erste Weine in 0,75-Liter-Mehrwegflasche am Markt

Seit kurzem sind die ersten Weine in der neuen 0,75-Liter-Mehrwegflasche im ausgewählten Wein- und Getränkefachhandel erhältlich, zum Start in Baden-Württemberg, aber in der Folge auch in weiteren Teilen Deutschlands. Das Flaschenpfand liegt bei 25 Cent je Flasche.

Bei dem Mehrwegpool für 0,75-Liter-Weinflaschen handelt es sich um ein Projekt der Wein-Mehrweg eG i.G. in Möglingen. Ihr können Unternehmen unabhängig der Betriebsform und Herkunft beitreten, die Flasche nutzen und in Umlauf bringen. Erzeuger der ersten Weine am Markt in der Mehrwegflasche sind die Heuchelberg Weingärtner im Kreis Heilbronn. Noch vor Beginn der Lese sollen auch Weine der Genossenschaftskellerei Heilbronn, der Weinkellerei Hohenlohe, der Lembergerland Kellerei Rosswag sowie der Weingärtner Markelsheim in der neuen Mehrwegflasche erhältlich sein. Mit den Lauffener Weingärtnern und den Weingärtnern Cleebronn-Güglingen werden weitere Anbieter in den kommenden Monaten folgen.

Hinter der Wein-Mehrweg eG i.G. stehen zehn Gründungsbetriebe, die mit 5.200 Hektar für über 5 Prozent der Gesamt-Rebfläche Deutschlands stehen. Sie haben über mehrere Jahre ein Mehrwegkonzept erarbeitet, das in der Gründung der Wein-Mehrweg eG als Plattform und dem Inverkehrbringen der ersten 0,75l-Wein-Mehrweg-Poolflasche gipfelt. Mittelfristig soll diese einen erheblichen Teil der bisherigen 0,75l Einwegflaschen ersetzen. Zum Spülen der Mehrwegflasche steht die Weingärtner-Service-Gesellschaft mbH in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) zur Verfügung.