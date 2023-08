Mit 2,2 Milliarden Schweizer Franken (ca. 2,3 Mrd. Euro) lag der Nettoumsatz währungsbereinigt 7 Prozent über Vorjahr. „Erhöhte Einkaufspreise und Konsumenten, die nach günstigeren Produkten griffen: Wir haben die Herausforderungen sehr gut bewältigt, die insbesondere die anhaltend hohe Teuerung mit sich brachte“, zeigt sich Lorenz Wyss, CEO der Bell Food Group, zufrieden. Und er nennt auch den Grund für das gute Ergebnis: „Das war nur durch ein konsequentes Kostenmanagement, Effizienzsteigerungen und zeitnah umgesetzte Preiserhöhungen möglich.“ Unter dem Strich resultierte ein EBIT von 63,6 Millionen Schweizer Franken, der um 1 Prozent über Vorjahr lag. Der Halbjahresgewinn fiel mit 46,6 Millionen Schweizer Franken (ca. 48,4 Mio. Euro) um 6,4 Millionen Schweizer Franken (+15.9 %) höher aus, umgerechnet etwa 6,64 Millionen Euro. Darin spiegelten sich die stabilen Währungskurse im 1. Halbjahr 2023 wider: Musste im Vorjahr ein Währungsverlust von 5,1 Millionen Schweizer Franken (ca. 5,3 Mio. Euro) verbucht werden, konnte im 1. Halbjahr 2023 ein Währungsgewinn von 1 Million Schweizer Franken erzielt werden

Die Teuerung habe sich auf die Personal-, Rohstoff-, Energie- und Transportkosten ausgewirkt sowie das Verhalten der Konsumenten spürbar beeinflusst: Günstigere Sortimente wurden verstärkt nachgefragt, was Verschiebungen im Sortimentsmix zur Folge hatte. Mit dem Ende der Corona-Massnahmen ist der Einkaufstourismus in der Schweiz zurückgekehrt, wenn auch nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie. Der Absatzmarkt Food Service hat sich weiter erholt und legte gegenüber Vorjahr zu. Auch der Absatzkanal Retail verzeichnete eine erfreuliche Mengenzunahme im Vergleich zum Vorjahr, heißt es in der Pressemitteilung.