Bei der Naturland Zeichen GmbH hat sich Geschäftsführung neu aufgestellt: Wilhelm Heilmann (2.v.r.) ist neuer alleiniger Geschäftsführer. Er tritt an die Stelle des langjährigen Geschäftsführers Michael Stienen (r.) und der Co-Geschäftsführerin Martina Romanski (l.).

Der 44-jährige Heilmann stammt von einem Naturland-Betrieb in Oberbayern. Nach dem Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan arbeitete der Agraringenieur acht Jahre für die Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Deutschlands größte Bio-Erzeugergemeinschaft. Als Ressortleiter für Getreide und sonstige Druschfrüchte baute er ein umfassendes Netzwerk im deutschen Bio-Markt auf. 2021 wechselte Heilmann in der Funktion des Geschäftsleiters Verarbeitung und Handel zur Naturland Zeichen GmbH.

Als Mitglieder der Geschäftsleitung bleiben Stienen und Romanski tätig. Viertes Mitglied der Geschäftsleitung (neben Geschäftsführer Heilmann, Stienen und Romanski) ist Karin Romeder.

Die Naturland Zeichen GmbH ist mit der Vergabe und Lizenzierung des Naturland-Zeichens beauftragt. Dafür arbeitet sie als eigenständiges Unternehmen mit rund 1.400 Naturland-Markenpartnern aus Handel, Verarbeitung und Gastronomie zusammen. So entstehen Vermarktungswege für die Erzeugnisse der rund 120.000 Naturland-Bauern weltweit.

Das Foto zeigt v.l.n.r: Martina Romanski, Karin Romeder, Wilhelm Heilmann und Michael Stienen.